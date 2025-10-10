Ключевые моменты:

Стадо из семи ланей выпущено на территории степи площадью 5200 гектаров

Животных привезли с запада Украины в начале 2022 года, три года держали в вольере для акклиматизации

До конца 2025 или в начале 2026 года планируют выпустить еще несколько групп

Подробности

7 октября команда Rewilding Ukraine выпустила в дикую природу стадо из семи европейских ланей в Тарутинскую степь, что в Одесской области. Это важный шаг в масштабной программе по восстановлению степных экосистем и восстановлению природных процессов на одной из последних и наиболее хорошо сохранившихся степных территорий Европы.

Большинство ланей были привезены из западных областей Украины в начале 2022 года, преодолев более 900 км до своего нового дома. Три года животных содержали в адаптационном вольере, где специалисты внимательно следили за их состоянием и подготовкой к выпуску в дикие условия.

Благодаря естественному выпасу лани будут играть ключевую роль в восстановлении экосистемы: они будут уменьшать избыточную растительность, предотвращать зарастание кустарниками, снижать риск пожаров и создавать лучшие условия для местных видов растений, нуждающихся в открытых пространствах.

Вместе с куланами, сурками и европейскими хомяками, которых ранее уже выпустили в степь, лани помогут восстановить пищевые цепочки, обеспечивая пищей хищников и падальщиков — волков, шакалов, грифов и лисиц. В вольере остается более 30 ланей и несколько благородных оленей как резерв для будущего размножения.

Организация планирует продолжить выпуск ланей до конца 2025 или в начале 2026 года, а также развивать территорию как центр дикой природы и экотуризма после окончания войны.

Читайте также: