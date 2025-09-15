Ключевые моменты:

Растение имеет желтые цветки с бахромчатыми лепестками, похожими на снежинки, и округлые плавающие листья, подобные кувшинке.

Плавун щитолистный — реликтовый вид, сохранившийся с третичного периода и дошедший до нашего времени.

Реликт из глубины веков

Специалист по ботанике, младший научный сотрудник научного отдела Парка Наталья Товстуха подчеркивает: плавун щитолистный — это настоящий памятник природы, переживший десятки миллионов лет. Вид сохранился с третичного периода — то есть со времен, когда на Земле еще жили динозавры (примерно 65 миллионов лет назад) и вплоть до начала последнего ледникового периода (почти 1,8 миллиона лет назад). Это растение иногда встречается в стоячих водоемах поймы Днестра и Турунчука.

Особенности и статус

Особую нарядность цветкам плавуна придает форма лепестков с бахромчатыми краями. Растение имеет не только декоративное значение, но и очень высокую природоохранную ценность. Вид занесен в Красную книгу Украины в статусе «уязвимый», а его группировки — в Зеленую книгу Украины.

Интересный и глубоко символический факт — название растения связано с древнегреческими мифологическими божествами природы — нимфами, которые считались дочерьми Зевса. В переводе с латинского nymphae означает «девушка», «невеста».

