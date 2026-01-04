Ключевые моменты:

Редкая брандушка (безвременник анкарский) зацвела рекордно рано.

Первые цветы зацвели в середине декабря 2025 года, массово — в начале января.

Угроза: сокращение ареала из-за климатических изменений и человеческого воздействия.

Растение занесено в Красную книгу

В южной Одесской области, в украинском Буджаке, массово зацвело редкое растение безвременник анкарский, известное местным как брандушка. Стоит отметить, что этот уязвимый вид занесен в Красную книгу Украины. К слову, цветение начинается значительно позже.

Первые цветы заметили еще в середине декабря 2025 года на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы», а в начале января их уже фиксируют массово вблизи Татарбунар. Однако для брандушки это рекордно ранний срок цветения.

Эколог Иван Русев более 30 лет изучает флору Буджака. По его словам, такого массового пробуждения растений у Татарбунара он не наблюдал за весь период исследований. Он отмечает, что ареал брандушки в регионе постепенно сокращается из-за климатических изменений и антропогенного давления. Поэтому без вмешательства вид может исчезнуть с этих территорий навсегда.

