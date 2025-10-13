Ключевые моменты

Россия атаковала Одесскую область дронами-камикадзе, в результате чего начались крупные пожары на промышленных складах.

Пламя охватило более 5000 квадратных метров — горели ткани, одежда, обувь и оборудование. Один автомобиль полностью сгорел.

Пожарные столкнулись с трудностями: на объекте не было системы водоснабжения. Спасатели подавали воду из ближайших источников. Пострадал один человек.

Массированная атака дронами на Одессу — последствия

В ночь с 12 на 13 октября по Одесской области были выпущены вражеские ударные беспилотники. большая часть которых атаковала Одессу. Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки зафиксировано попадание по объектам гражданского назначения.

По данным ГСЧС, несколько из них попали в склады, где хранились текстиль, одежда, обувь и швейное оборудование. На месте начался масштабный пожар — огонь охватил территорию более 5 000 квадратных метров.

Из-за сильного огня и отсутствия системы противопожарного водоснабжения, тушение пожара было крайне сложным. Пожарные организовали подачу воды с помощью источников, находящихся на соседних объектах.

В тушении участвовали 16 единиц техники и 56 спасателей от ГСЧС. Также помогали бойцы Национальной гвардии, добровольцы и сотрудники коммунального заведения «ЦБГ Авангард».

По предварительным данным, один человек получил травмы. Уничтожен как минимум один автомобиль. Работы по ликвидации последствий атаки всё ещё продолжаются.

Российские оккупанты практически каждую ночь атакуют дронами Одесчину – 12 октября под удар попал город Белгород-Днестровский. Пострадали объекты критической инфраструктуры.