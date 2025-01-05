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Зимнее чудо в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок (фото)

Зимнее чудо в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок (фото)

Специалисты национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили удивительное для этого времени года природное явление: цветение на территории украинской Бессарабии уникального растения из Красной книги Украины – позднецвета анкарского.

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Об этом сообщил начальник научного отдела, доктор биологических наук Иван Русев, назвав происходящее «уникальным зимним чудом украинской Бессарабии».

По словам ученого, удивительное явление природы уже «объявило начало весны», увидев свет в бассейне реки Кагильник недалеко от Татарбунар.

Позднецвет анкарский расцвел зимой

«Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. первые растения зацвели в даты между Рождеством и Новым годом», – написал Русев у себя в Facebook.

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Он также добавил, что основную угрозу этому цветку несут выпас скота в зимний период, распашка степей и лесоразведения на степных участках, а также истребление его людьми с целью продажи и выкапывание луковиц растения.

Позднецвет анкарский - растение из Красной книги Украины

«Следует отметить, что из-за противозаконной распашки более 50% степных участков в НПП «Тузловские лиманы», это растение исчезло в нацпарке более 30 лет назад», – добавил ученый.

Редкое растение - позднецвет анкарский

Как сообщалось ранее, Национальный природный парк «Тузловские лиманы» стал местом зимовки для 20 тысяч разных птиц, среди которых есть и тундряные гуси и редкие краснозобые казарки, занесенные в Красную книгу Украины.

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