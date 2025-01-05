Зимнее чудо в украинской Бессарабии: в разгар зимы расцвел редкий цветок (фото)

Специалисты национального природного парка «Тузловские лиманы» обнаружили удивительное для этого времени года природное явление: цветение на территории украинской Бессарабии уникального растения из Красной книги Украины – позднецвета анкарского.
Об этом сообщил начальник научного отдела, доктор биологических наук Иван Русев, назвав происходящее «уникальным зимним чудом украинской Бессарабии».
По словам ученого, удивительное явление природы уже «объявило начало весны», увидев свет в бассейне реки Кагильник недалеко от Татарбунар.
«Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. первые растения зацвели в даты между Рождеством и Новым годом», – написал Русев у себя в Facebook.
Он также добавил, что основную угрозу этому цветку несут выпас скота в зимний период, распашка степей и лесоразведения на степных участках, а также истребление его людьми с целью продажи и выкапывание луковиц растения.
«Следует отметить, что из-за противозаконной распашки более 50% степных участков в НПП «Тузловские лиманы», это растение исчезло в нацпарке более 30 лет назад», – добавил ученый.
Как сообщалось ранее, Национальный природный парк «Тузловские лиманы» стал местом зимовки для 20 тысяч разных птиц, среди которых есть и тундряные гуси и редкие краснозобые казарки, занесенные в Красную книгу Украины.