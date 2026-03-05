Ключевые моменты:

Дмитрий Рыбалка, инспектор пограничной службы высшей категории, погиб 19 июня 2025 года, выполняя воинский долг.

Он был начальником 3-го отделения инспекторов 2-й пограничной заставы 17-го пограничного отряда.

Родные, близкие и сослуживцы скорбят о его утрате; глава Килийской громады выразил соболезнования.

Дмитрий Рыбалка родился 23 января 1972 года. Он посвятил себя защите границ Украины, занимая должность начальника отделения в составе 17-го пограничного отряда комендатуры быстрого реагирования.

Жизнь воина оборвалась еще 19 июня 2025 года во время выполнения боевого задания. До последнего вздоха он оставался верен военной присяге и своему государству.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, побратимам и всем, кто знал Дмитрия Николаевича. Разделяем вашу боль и склоняем головы в глубокой скорби. Светлая память и вечная слава Защитнику.

Герои не умирают», – отметил Вячеслав Чернявский.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Александр Исак – уроженец города Вилково.

