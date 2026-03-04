Ключевые моменты:

Вечером 4 марта в Одесской области повреждены ряд объектов инфраструктуры и жилые дома.

Днем удар баллистикой пришелся на железную дорогу, есть пострадавшие.

Во время атак «шахедов» повреждено судно в порту Черноморска.

Поздним вечером БпЛА атаковали Одессу.

Вечерние прилеты: под ударом инфраструктура и жилые дома

Вечером 4 марта враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате этой атаки пострадали объект транспортной инфраструктуры, административное здание, а также три частных жилых дома.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Дневной террор: удары по ж/д станции и порту

Напомним, это не первая атака россиян за сегодняшний день: ранее под ударом оказались транспортная и энергетическая инфраструктура. Пострадали четыре человека.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сегодня днем враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре. В результате повреждено административное здание железнодорожной станции. Ранены железнодорожники и двое детей.

Кроме того, по данным Администрации морских портов Украины, во время одной из сегодняшних атак «шахедов» было повреждено судно возле порта Черноморска. Корабль под флагом Панамы выходил из порта и перевозил кукурузу. В результате удара пострадали несколько членов экипажа.

Ночной бой: взрывы прозвучали в Одессе

Но и это, как оказалось, еще не все: поздним вечером 4 марта, в 22:34, в Одессе и области снова прозвучал сигнал воздушной тревоги – на этот раз в Воздушных силах сообщили о движении группы БпЛА с акватории Черного моря в сторону Одессы.

Мониторинговые каналы проинформировали об угрозе для центра города (района Порта), Пересыпи, Крыжановки, Затоки, Сергеевки.

В городе снова прозвучали взрывы – это велась боевая работа по вражеским целям.

Стоит отметить, что эта тревога длилась чуть более 10 минут – в 22:47 уже дали отбой.

Информация о последствиях этой атаки на данный момент не поступала.

Новая угроза после полуночи

В то же время стало известно о новых пусках «шахедов» россиянами. Предварительно, их «визит» ожидается около двух часов ночи.

