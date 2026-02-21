На фронті загинув захисник з Одеської області Олександр Шеремет

Ключевые моменты:

  • Погиб военнослужащий ВСУ Александр Шеремет из села Белолесье Одесской области.
  • Трагедия произошла при выполнении боевого задания.
  • Громада выражает соболезнования семье и близким.

Как сообщает сегодня Татарбунарский городской совет, жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.

«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины», – говорится в сообщении.

Дату прощания с погибшим воинов в громаде не обнародовали.

По теме: Месяц боролся за жизнь: в Одессе умер полицейский после удара дрона.

