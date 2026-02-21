Ключевые моменты:
- Погиб военнослужащий ВСУ Александр Шеремет из села Белолесье Одесской области.
- Трагедия произошла при выполнении боевого задания.
- Громада выражает соболезнования семье и близким.
Как сообщает сегодня Татарбунарский городской совет, жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий.
«Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким. Это большая потеря для всей Татарбунарской громады и Украины», – говорится в сообщении.
Дату прощания с погибшим воинов в громаде не обнародовали.
Фотоколлаж с сайта yug.today
