Ключевые моменты:

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Минразвития сообщили уточненные данные о последствиях атаки на юг Одесской области днем 4 марта.

Кроме транспортных объектов, пострадала энергетическая инфраструктура, а также дорожное покрытие и частный транспорт.

Стали известны личности четырех пострадавших.

Медики оценивают состояние одного из взрослых как тяжелое.

Об этом сообщили в своих Телеграм-каналах глава ОВА Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Как уточнил Олег Кипер, в результате сегодняшней атаки травмированы четыре человека: двое мужчин 47 и 62 лет и двое детей – 11-летняя девочка и 14-летний парень.

«Состояние одного из взрослых оценено медиками как тяжелое, другие пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», – пишет глава ОВА.

Также, по его словам, в результате атаки повреждено административное здание, дорожное покрытие, автомобиль.

«На местах работают все оперативные службы. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против гражданского населения», – добавил Олег Кипер.

А Алексей Кулеба уточнил: враг нанес ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре. В результате удара повреждено административное здание железнодорожной станции. Ранены железнодорожники и двое детей.

Все службы работают на месте, последствия атаки ликвидируются.

Напомним, сигнал воздушной тревоги по Одесской области дали в 14:45. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Позже в районе Аккермана прозвучали взрывы.

Отбой тревоги дали в 15:43.

Как сообщалось, утром 2 марта враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками. Один из дронов разрушил частный дом. Обошлось без жертв и пострадавших.