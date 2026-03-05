Ключевые моменты:

В результате атаки дронов загорелась недействующая база отдыха.

Огонь уничтожил деревянные домики на площади около 250 квадратных метров.

Повреждены соседнее четырехэтажное здание и гражданские автомобили, но пострадавших нет.

Атака дронов на Одесскую область ночью

В ночь на 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района.

Как сообщили в одесской ОВА, в результате попадания дрона начался пожар на территории недействующей базы отдыха. Огонь быстро распространился по деревянным домикам. Частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Кроме того, пострадали припаркованные рядом гражданские автомобили.

В областном управлении ГСЧС уточнили, что огонь охватил строения на площади около 250 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на большую территорию.

К счастью, погибших и раненых нет.

Для ликвидации последствий атаки привлекли 4 единицы техники и 20 спасателей ГСЧС, а также одну машину и двух сотрудников местной пожарной команды.

Накануне Одесская область уже пережила серию атак. Днем российские войска наносили удары по железнодорожной инфраструктуре и портовым объектам региона, в результате атак пострадали 4 человека.

А вечером враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела в области поврежден объект транспортной инфраструктуры, административное здание, а также три частных жилых дома. Информация о пострадавших пока не поступала.

