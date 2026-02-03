Ключевые моменты:

Александр Исак погиб 30 января во время боевого задания;

Он служил в Государственной пограничной службе Украины;

Защитник был родом из города Вилково Одесской области.

Гибель пограничника из Вилково

О гибели военнослужащего сообщили 2 февраля в Вилковской громаде. Александр Исак погиб во время боя с подразделениями армии РФ в Сумской области, выполняя боевое задание.

Александр Исак родился 24 июля 1986 года. Он проходил службу в Государственной пограничной службе Украины в должности младшего инспектора пограничной службы первой категории. Был водителем инженерно-позиционной группы отделения инженерного обеспечения второй пограничной комендатуры быстрого реагирования. Военный имел звание старшего солдата.

В Вилковской громаде выразили искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Защитника.

В сообщении отметили, что разделяют боль утраты и склоняют головы в скорби, почтив светлую память Героя, который отдал жизнь за Украину.

