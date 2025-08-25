Ключевые моменты:
- В Сафьяновской громаде прошло прощание с защитником Василием Мирчей, который погиб в июне на Сумщине при выполнении боевого задания.
- Героя похоронили в родном селе Озерное с воинскими почестями, а жители громады проводили его живым коридором.
Василий Мирча родился в 1982 году. Он служил инспектором пограничной службы и был мобилизован для выполнения боевых задач.
11 июня 2025 года воин героически погиб возле населенного пункта Садки на Сумщине, отстаивая свободу и независимость Украины.
Прощание с Василием прошло в родном селе с особой честью. Односельчане, родные, друзья и руководство громады встретили погибшего воина живым коридором, проводили к его дому, где состоялась церемония прощания. В местном храме совершили чин отпевания.
Василия Мирчу похоронили на кладбище в Озерном с воинскими почестями.
Для родных, громады и всей Украины это невосполнимая утрата. Мужество и верность присяге воина останутся примером для каждого. Память о нем будет жить в сердцах людей и приближать победу Украины.
Читайте также:
- Измаил прощается с Героем: на фронте погиб стрелок Андрей Мишин
- Красносельская громада потеряла Героя: на фронте погиб Александр Дрофяк