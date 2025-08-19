Ключевые моменты

В Сафьяновскую громаду пришла трагическая весть о гибели защитника.

Погиб житель села Озерное, Мирча Василий Михайлович (1982 г.р.).

Служил инспектором пограничной службы, был мобилизован.

11 июня 2025 года пал в бою в районе н.п. Садки Сумской области.

Как сообщили в громаде, Василий Мирча проходил службу инспектором пограничной службы и был мобилизован для выполнения боевых задач. 11 июня 2025 года в районе населённого пункта Садки Сумской области Василий героически отдал свою жизнь, защищая независимость и свободу Украины.

«Его гибель — тяжёлая утрата для семьи, громады и всей страны. Смелость, верность присяге и самопожертвование защитника навсегда останутся примером мужества и любви к Родине», — пишут в громаде.

В этот скорбный час громада разделяет боль родных и близких и склоняет головы перед памятью Героя.

