Ключевые моменты:

Дом на ул. Новосельского, 16 получил серьёзные повреждения в результате российских атак.



Эксперты признали здание аварийным и таким, что не подлежит восстановлению.



Демонтаж оценён более чем в 5,5 млн грн, средства выделят из городского бюджета. Снос проведут по упрощённой технологии из-за угрозы обрушения.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

По словам городских чиновников, сохранить дом невозможно: стены и перекрытия получили критические повреждения. Чтобы не подвергать жителей и прохожих опасности, принято решение о сносе.

Напомним, в Одессе уже несколько домов, повреждённых «шахедами» и ракетными ударами, признаны такими, что не подлежат восстановлению.

Владельцы квартир из разрушенных домов могут претендовать на компенсацию через государственную программу «еВідновлення» и получить жилищные сертификаты для приобретения нового жилья.

