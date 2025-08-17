Ключевые моменты:
- В результате боевого ранения скончался уроженец Измаила Андрей Мишин;
- Защитник воевал в составе 128-й горно-штурмовой и 52-й бригад ВСУ, дважды получал ранения, награжден знаками отличия и знаком Министра обороны «За ранение»;
- Похоронят воина на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.
Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.
Андрей Мишин родился в Измаиле, учился в городской школе №1, а в училище №9 приобрел профессию матроса-моториста и начал работать.
Как рассказал Андрей Абрамченко, парень с детства отличался добротой, искренностью и отзывчивостью к людям. Любил спорт и музыку, а также мечтал построить собственный дом и создать семью. У него была девушка, с которой связывал свои планы на будущее.
Начало полномасштабной войны Андрей Мишин встретил в Измаиле, а когда пришло время, не колеблясь, вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Сначала воевал в составе 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады на Запорожском направлении, затем был переведен в 52-ю бригаду, которая держала оборону под Константиновкой.
Воин дважды получал ранения, после одного из них проходил восстановление во Львове. Был награжден знаками отличия, а также имел знак отличия Министра обороны Украины «За ранение».
«Несмотря на трудности, всегда находил время позвонить родным, чтобы поддержать близких. Он был надежным побратимом, самоотверженно боролся с российскими оккупантами ради свободной Украины, которую любил больше всего, ради своей семьи и мечты о будущем. Бился до последнего вздоха…», – сообщает мэр Измаила.
Андрея Мишина похоронят на Аллее Славы Нового кладбища в Измаиле.
Как сообщалось ранее, на фронте погиб житель села Красноселка Одесского района Александр Дрофяк.