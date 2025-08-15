Красносельская громада потеряла Героя: на фронте погиб Александр Дрофяк

Ключевые моменты:

Погиб житель села Красноселка Одесского района Александр Игоревич Дрофяк, 36 лет;

Герой ушел на фронт с первых дней войны, был надежным товарищем и другом;

Александр Дрофяк погиб 8 августа от ранений, полученных во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Прощание с Героем состоится 16 августа в Красноселке.

Как сообщается на странице громады в Facebook, Александр Дрофяк погиб от полученных ранений во время выполнения боевого задания в Сумской области 8 августа этого года.

Мужчина ушел защищать Украину с первых дней войны. Побратимы знали его как надежного товарища и верного друга, всегда готового прийти на помощь.

У Защитника остались дети, родители и сестры.

Церемонияпрощания с погибшем Героем состоится завтра, в субботу, 16 августа, по адресу: с. Красноселка, ул. Солнечная, 9. Начало – в 10:00.

