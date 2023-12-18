Новости Одессы и Одесской области

На известную одесситку обрушилась волна критики из-за русского языка

На известную одесситку обрушилась волна критики из-за русского языка

Известная теннисистка из Одессы Даяна Ястремская отреагировала на критику подписчиков в соцсетях и объяснила, почему использовала русскоязычную песню в своем видео из Монако.

Критика обрушилась на нее после того, как она опубликовала русскоязычный пост в своем аккаунте в Instagram. Даяна Ястремская пояснила, что является владелицей композиции, которую использовала для публикации.

«Очень много хейта было по поводу этого видео: русская песня, русская подпись… Во-первых, это мой трек, написанный еще в 2020 году. Во-вторых, я не разгуливаю, а съездила в Монако впервые за последние полтора года в свой выходной день! В-третьих, когда мой фонд за мои личные деньги помог более чем 27 000 семьям, детям, ВСУ, больницам, и многое другое, вечная борьба с WTA против россиян, постоянные напоминания о войне в любых интервью, поддержка Украине, которую я делаю, и большинство из нее не публичная — об этом кто-то говорит? Или только осуждать могут? Я всегда — украинка! Я всегда — одесситка!», — написала Ястремская в сторис.

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23-летняя Даяна Ястремская занимает 103 место в международном рейтинге WTA.

В 2020 году была дисквалифицирована из-за обвинения в приеме допинга. В тот момент она была 37-й ракеткой мира. Ястремская оспаривала дисквалификацию дважды в ITF и дважды в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. В конце концов в июне 2021 года она была признана невиновной в умышленном употреблении допинга и вернулась к большему теннису.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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