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На відому одеситку обрушилася хвиля критики через російську мову

На відому одеситку обрушилася хвиля критики через російську мову

Відома тенісистка з Одеси Даяна Ястремська відреагувала на критику передплатників у соцмережах та пояснила, чому використала російськомовну пісню у своєму відео з Монако.

Критика обрушилася на неї після того, як вона опублікувала російськомовний пост у своєму акаунті в Instagram. Даяна Ястремська пояснила, що є власницею композиції, яку використала для публікації.

«Дуже багато хейту було з приводу цього відео: російська пісня, російський підпис… По-перше, це мій трек, написаний ще 2020 року. По-друге, я не розгулюю, а з’їздила до Монако вперше за останні півтора року свого вихідного дня! По-третє, коли мій фонд за мої особисті гроші допоміг більш ніж 27 000 сім’ям, дітям, ЗСУ, лікарням та багато іншого, вічна боротьба з WTA проти росіян, постійні нагадування про війну в будь-яких інтерв’ю, підтримка Україні, яку я роблю, і більшість із неї не публічна — про це хтось каже? Чи лише засуджувати можуть? Я завжди – українка! Я завжди – одеситка!», – написала Ястремська у сторіс.

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23-річна Даяна Ястремська посідає 103 місце у міжнародному рейтингу WTA.

У 2020 році була дискваліфікована через звинувачення у прийомі допінгу. На той момент вона була 37 ракеткою світу. Ястремська заперечувала дискваліфікацію двічі у ITF та двічі у Спортивному арбітражному суді у Лозанні. Зрештою, у червні 2021 року вона була визнана невинною в умисному вживанні допінгу і повернулася до більшого тенісу.

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