Часть территории зоопарка рассматривают как привлекательный участок под застройку.

Под мэрией пытались провести митинг против зоопарка, но пришли всего пять человек.

Зоопарк испытывает финансовые трудности и нуждается в поддержке меценатов.

Территория зоопарка под угрозой

О ситуации вокруг Одесского зоопарка заявила депутат городского совета Анастасия Большедворова. По её словам, участок площадью 6 гектаров в центре города уже давно привлекает застройщиков. Сейчас зоопарк использует около 4 гектаров, а остальная земля, по мнению депутата, может стать объектом интереса бизнеса.

Недавно возле мэрии анонсировали масштабный митинг против зоопарка. Однако вместо сотен активистов пришли только пять человек. Депутат предположила, что акция могла быть организована формально и не получила поддержки.

«На мероприятии, которое длилось 14 минут, приняли участие 5 человек, четверо из которых по лицам — несовершеннолетние. Хотелось бы, чтобы люди, стоявшие с этими плакатами, наконец-то перешли в поле конструктива. И нашли спонсоров на новые вольеры. Потому что критиковать и ничего не предлагать может каждый дурак», — отметила депутат.

Депутат призвала критиков не ограничиваться лозунгами, а помогать искать спонсоров, поскольку во время войны бюджет города в первую очередь направляется на оборону и восстановление инфраструктуры.

Она также сообщила, что выделила деньги из своего депутатского фонда на строительство сенохранилища и новых домиков для сервалов.

Скандалы вокруг Одесского зоопарка и финансирование

В последние годы зоопарк переживает непростые времена. Средств на расширение вольеров и благоустройство территории не хватает.

Отдельный скандал связан с обустройством котельной для обогрева слонихи Венди. В 2024 году городской совет выделил около 5 млн гривен на новое отопительное оборудование. Позже выяснилось, что акты выполненных работ были подписаны до фактического завершения работ, а оборудование не было запущено. По этому факту правоохранители открыли уголовное производство, а суд наложил арест на здания зоопарка.

Руководство учреждения называет происходящее информационной атакой и считает, что давление связано с интересом к земле в центре Одессы.