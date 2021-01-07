У одесской теннисистки Ястремской нашли допинг

Известную теннисистку из Одессы, вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую на время отстранили от участия в соревнованиях с сегодняшнего дня, 7 января, так как ее тест на допинг оказался положительным.

Как сообщили в Международной федерации тенниса, 20-летняя спортсменка сдала анализ мочи еще 24 ноября. Специалисты лаборатории в канадском Монреале обнаружили в образце метаболит местеролона – препарат, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством.

«22 декабря 2020 года г-же Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил в соответствии со статьей 2.1 программы (наличие запрещенной субстанции в пробе игрока), и она была временно отстранена с 7 января 2021 года», – сообщили в федерации тенниса.

При этом сама спортсменка заявила, что «удивлена и шокирована», так как никогда не принимала запрещенные вещества.

«Я твердо заявляю, что никогда не принимала улучшающие работоспособность препараты или любые запрещенные вещества. Я поражена и шокирована, тем более что за две недели до этого теста – 9 ноября 2020-го года – я сдала отрицательный тест на турнире WTA в Линце. После этого турнира, последнего в году, я перестала тренироваться, чтобы отдохнуть перед стартом нового сезона», – написала в Twitter Ястремская.

Теннисистка также заявила, что концентрация вещества в ее пробе очень низкая, и она будет делать все, чтобы очистить свое имя.

В декабре 2020 года стало известно, что одесская теннисистка Даяна Ястремская заболела коронавирусом