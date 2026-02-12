Ключевые моменты:

Зеленский наградил Владислава Гераскевича орденом Свободы.

МОК дисквалифицировал спортсмена за шлем с изображениями погибших украинских атлетов.

Гераскевич планирует обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дисквалификация и награда: история Гераскевича получила продолжение

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении 27-летнего скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. В документе говорится, что спортсмен отмечен за самоотверженность, гражданское мужество и защиту идеалов свободы и демократии.

Орден Свободы — государственная награда Украины, учреждённая в 2008 году. Её вручают за особые заслуги в укреплении независимости страны, развитии демократии и защите прав граждан.

Кроме того, Гераскевич получит 1 млн грн в качестве премии за свою патриотическую позицию от соучредителя Monobank Олега Гороховского. Таким образом тот поддержал спортсмена после его дисквалификации с Олимпийских игр из-за «шлема памяти». Об этом Гороховский сообщил в своем Telegram-канале. Он назвал украинского спортсмена достойным человеком, выдающимся спортсменом и настоящим патриотом Украины.

Напомним, скандал произошёл во время официальной тренировки перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Италии. Гераскевич вышел на старт в шлеме, на котором были изображены 22 украинских спортсмена, погибших из-за полномасштабного вторжения России.

Международный олимпийский комитет потребовал убрать изображения и предложил заменить их на чёрную ленту без персонализации. Однако украинец отказался менять дизайн и снова вышел в «шлеме памяти». После этого МОК отстранил его от соревнований прямо перед первым официальным заездом.

Конфликт с МОК: Гераскевич идет в арбитражный суд

Владислав Гераскевич заявил, что намерен обжаловать дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). По его словам, это не политическая акция, а дань памяти погибшим друзьям и членам олимпийской семьи.

«Я с первого дня говорил, что не буду стартовать без шлема. Я заслуживаю быть здесь. Эти спортсмены — жертвы российской агрессии. Благодаря им я смог попасть на Олимпийские игры», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс сообщил, что специальная комиссия CAS может оперативно собраться во время Игр, если спортсмен подаст официальную апелляцию. По его словам, задача суда — как можно быстрее принять решение.