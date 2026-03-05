Ключевые моменты:

Всего на дорогах Украины теперь будет 377 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

35 камер установят в новых местах, 2 возобновят работу.

В Одесской области камеры установят на трассе Одесса–Рени.

Новые камеры ПДД на трассе Одесса-Рени

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, новые комплексы установят на автодороге М-15:

141 км+319 (в сторону города Рени)

142 км+028 (в сторону города Рени)

Это позволит усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и снизить количество аварий на опасных участках трассы.

Всего по стране с 6 марта заработают 37 новых комплексов: 35 установят в новых местах, а два старых прибора возобновят работу. Общее количество комплексов на дорогах страны будет 377.

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.

Читайте также: Трасса Киев – Одесса возвращается к жизни: стартовал масштабный ремонт