Ключевые моменты:

Ремонт одновременно ведется двумя способами — капитальное обновление покрытия и ямочный ремонт.

Планируется восстановить 190 км трассы от Одессы до Южного Буга.

Работы являются частью государственной программы приоритетного восстановления дорог.

Ремонт трассы Киев – Одесса: что уже делают

В компании Автомагістраль-Південь сообщили, что специалисты уже снимают поврежденный слой асфальта и укладывают новый — из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 10 сантиметров. Горячую смесь доставляют на объект самосвалы с утепленными кузовами, чтобы сохранить нужную температуру материала.

Небольшие повреждения устраняют с помощью мелкозернистого асфальтобетона. Для этого используют специальные автомобили-термосы, которые перевозят смесь прямо с завода.

На объекте одновременно работают две бригады дорожников — это 35 специалистов и 25 единиц техники. Если погодные условия будут благоприятными, к апрелю планируют восстановить 190 километров трассы на участке от Одессы до Южного Буга. Общая площадь повреждений, которые нужно ликвидировать, составляет около 80 тысяч квадратных метров.

Восстановление дорог в Украине: приоритетные маршруты

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о старте текущих ремонтов автомобильных дорог общего пользования по всей стране. По ее словам, речь идет не о капитальной реконструкции, а об оперативных ремонтах на наиболее важных участках.

В первую очередь восстанавливают международные и национальные маршруты, которые обеспечивают военную логистику, эвакуацию людей, доставку гуманитарной помощи и стабильную работу критической инфраструктуры. Сейчас продолжается первоочередное восстановление более 3,5 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Правительство планирует постепенно увеличивать объем работ и финансирование дорожной отрасли.

Ранее мы писали, что этой зимой одна из главных дорог страны, соединяющая Одессу и Киев, превратилась в полосу препятствий. Из-за ям и разрушенного асфальта движение на трассе местами практически останавливается, а автомобили получают серьёзные повреждения.

