Ключевые моменты:
- Все основные автодороги Одесской области открыты для движения;
- Дороги очищают от снега и обрабатывают против гололёда;
- Неблагоприятная погода сохранится в течение дня.
Состояние дорог в Одесской области 31 января
По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, по состоянию на 9:00 утра 31 января проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обеспечен, заторов и ограничений движения нет.
Для поддержания безопасных условий подрядные организации и работники Службы восстановления круглосуточно патрулируют дороги, очищают их от снега и обрабатывают противогололёдными материалами. Сейчас на трассах области задействованы 112 единиц техники и 147 работников.
Читайте также: В Одессе сегодня курсируют бесплатные автобусы: маршруты и расписание на 31 января
Погода и рекомендации водителям в Одесской области
Утром 31 января температура воздуха на юге области составляет от -2 до -7 °C, а в северных и центральных районах — от -5 до -11 °C. Почти по всей территории региона идут осадки: в центре и на севере — снег, на юге местами также наблюдается снег.
Северный ветер достигает 10 м/с, с порывами до 13 м/с. По прогнозам, такие погодные условия сохранятся в течение всего дня.
Водителей призывают быть особенно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, дистанцию, пользоваться ремнями безопасности и уступать дорогу снегоуборочной технике. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам можно по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.
Выбор редакции:
- Каменные кресты Шершенцев в Одесской области: откуда они и что рассказывают о Рахманской Пасхе
- Сколько стоят продукты на Привозе в конце января: дорогой картофель и дешевый виноград (фоторепортаж)
- Молдаване, болгары и гагаузы в морской пехоте: история 88-го батальона из Одесской области
- Бесплатный проезд для пенсионеров: куда обращаться и как защитить свое право