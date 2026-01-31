Ключевые моменты:

Все основные автодороги Одесской области открыты для движения;

Дороги очищают от снега и обрабатывают против гололёда;

Неблагоприятная погода сохранится в течение дня.

Состояние дорог в Одесской области 31 января

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, по состоянию на 9:00 утра 31 января проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обеспечен, заторов и ограничений движения нет.

Для поддержания безопасных условий подрядные организации и работники Службы восстановления круглосуточно патрулируют дороги, очищают их от снега и обрабатывают противогололёдными материалами. Сейчас на трассах области задействованы 112 единиц техники и 147 работников.

Погода и рекомендации водителям в Одесской области

Утром 31 января температура воздуха на юге области составляет от -2 до -7 °C, а в северных и центральных районах — от -5 до -11 °C. Почти по всей территории региона идут осадки: в центре и на севере — снег, на юге местами также наблюдается снег.

Северный ветер достигает 10 м/с, с порывами до 13 м/с. По прогнозам, такие погодные условия сохранятся в течение всего дня.

Водителей призывают быть особенно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, дистанцию, пользоваться ремнями безопасности и уступать дорогу снегоуборочной технике. Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам можно по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

