Ключевые моменты:

По состоянию на 08:00 осложнений движения на государственных дорогах нет.

На трассе М-15 Одесса – Рени введены ограничения для автобусов и грузовиков.

В регионе работает 55 единиц техники, синоптики предупреждают о циклоне до конца дня.

Состояние дорог в Одесской области 18 февраля

По данным Службы восстановления и развития инфраструктуры, проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен. Существенных затруднений движения утром не зафиксировано.

В то же время превентивно перекрыта трасса М-15 Одесса – Рени (в направлении Бухареста) для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта. Для легковых автомобилей ограничения отсутствуют.

На юге и в центре региона идет снег, а порывы ветра достигают 15 м/с. Температура воздуха опустилась до -6°С, что способствует мгновенному обледенению дороги. Служба восстановления работает круглосуточно: с ночи подрядные организации патрулируют дороги, очищают их от снега и обрабатывают противогололедными материалами. В работах задействованы 88 сотрудников и 55 единиц техники. Дополнительно на дежурстве находятся 46 работников и 36 единиц техники.

Синоптики предупреждают: в течение дня циклон накроет всю область и сохранится до вечера. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, держать безопасную дистанцию, пользоваться ремнями безопасности и предоставлять приоритет снегоуборочной технике.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда можно по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.

