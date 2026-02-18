Ключевые моменты:

На трассе М-05 Киев–Одесса массово появились глубокие ямы после морозов и оттепелей.

Водители жалуются на пробитые колеса, поврежденную подвеску и днище авто.

Капитальный ремонт дороги не проводился более 15 лет, а денег на новый пока нет.

Трасса М-05 Киев–Одесса: состояние дороги зимой

Водители, которые ездят по трассе М-05 между Одесса и Киев, массово жалуются на состояние покрытия. Фото и видео проблемных участков активно публикуют в соцсетях.

После зимних морозов и оттепелей асфальт начал стремительно разрушаться. По словам автомобилистов, «асфальт сошел вместе со снегом», а дорога превратилась в сплошные выбоины. На некоторых участках машины едут со скоростью 10 км/ч.

Водителям приходится резко маневрировать, объезжая глубокие ямы, иногда даже выезжая на встречную полосу. Из-за этого образуются пробки — автомобили тормозят или полностью останавливаются перед самыми опасными участками.

Водители массово сообщают о повреждениях авто — пробитые колеса, страдает подвеска, днище и другие детали. В комментариях пишут, что после проезда отдельных участков машины приходится ремонтировать или эвакуировать.

Опасные места обозначены предупредительными знаками практически по всей трассе. Это лишь подчеркивает масштаб проблемы — дорога фактически вся в аварийном состоянии.

Почему трасса Киев–Одесса в аварийном состоянии

В Службе восстановления и развития в Одесской области подтвердили: за зиму трасса получила серьезные повреждения. Низкие температуры и интенсивное движение грузовиков ускорили разрушение покрытия.

По словам представителей службы, последний капитальный ремонт дороги проводился примерно в 2005 году. С тех пор асфальт фактически исчерпал свой ресурс.

Сейчас полноценный капитальный ремонт невозможен из-за нехватки финансирования — средства перенаправлены на военные нужды после полномасштабного вторжения РФ. Дорожники проводят ямочный ремонт с использованием холодного асфальта и обещают активизировать работы с улучшением погоды.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития заявлял о готовности предоставить финансирование на ремонт трассы. В 2021 году речь шла о транше в 190 миллионов евро для Укравтодор на обновление участков дороги Киев–Одесса.

В 2020 году также было подписано соглашение о финансировании восстановления 275 километров трассы и строительстве северного обхода вокруг Львов. Однако из-за войны реализация этих планов оказалась под вопросом.