Ключевые моменты:

Мужчины от 18 до 22 лет теперь могут выезжать за границу без ограничений, включая тех, кто находится за границей

Решение позволит молодым украинцам учиться, проходить стажировку и работать за рубежом для дальнейшего развития страны

Что предшествовало изменению

Инициатива возникла после поручения президента Владимира Зеленского проработать упрощение пограничного контроля для этой возрастной группы. Сейчас мужчины от 18 до 60 лет во время военного положения ограничены в выезде за границу, за исключением определенных категорий.

В Верховной Раде разработан законопроект, который предлагает разрешить выезд до 24 лет, оставляя некоторые исключения для тех, кому исполнится 25 лет.

Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что решение правительства направлено на обеспечение молодежи возможностью получать образование и набираться опыта за рубежом, что станет важным вкладом в будущее развитие Украины.

