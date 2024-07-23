Добровольная мобилизация: как на самом деле работают центры рекрутинга (фоторепортаж)

Напомним, недавно мы побывали в центре рекрутинга в одесском ЦНАПе и спросили у начальника центра рекрутинга Военно-морских сил ВСУ — полковника Виктора Самохина, чем отличается рекрутинг от ТЦК, и почему это направление называют «добровольная мобилизация».

Рекрутинговый центр «Юг»

Нашу ревизию мы начали с гражданского рекрутингового центра «Юг». Его открыли в Одессе в феврале этого года местные предприниматели и бизнесмены на волонтерской основе. Центр сотрудничает с ОК «Юг» и контактирует более чем с 57 подразделениями и бригадами.

С виду это небольшой офис, в котором присутствуют руководство, рекрутеры, маркетологи и администрация. К ним обращаются из Одессы и других регионов. Директор рекрутингового центра Александр Пантюхин говорит, что большинство запросов от кандидатов поступает онлайн или по телефону. Первые этапы рекрутинга не требуют физического присутствия кандидатов. Это и вызывает доверие у военнообязанных к гражданскому центру.

— Обычно, к нам обращаются те, кто желает попасть в конкретное подразделение, и те, кто не определился, но желает, чтобы их гражданская деятельность совпадала с военной. Мы сводим человека с командиром, они общаются и принимают решение. Если человек согласился, он получает отношение на перевод в воинскую часть, мы сопровождаем его через ТЦК и получаем дату начала обучения. Если есть сомнения, просто ждем окончательного решения, — говорит Александр Васильевич.

По словам рекрутера Светланы, в армии сейчас очень востребованы гражданские вакансии — повар, бухгалтер, юрист. А вот самые популярные среди кандидатов — операторы дронов и водители, многие хотели попасть в войска ПВО. Если это женщина, то ценится кадровое делопроизводство.

— Мы хотим, чтобы люди, которые имеют профессию в гражданской жизни, находили похожее в военной деятельности. Много случаев, когда людей узких специальностей отправляют в воинские части не по профилю. Но верно ли это решение? Но было такое, что к нам направляли людей сотрудники ТЦК, — приводит пример директор рекрутингового центра.

Также у рекрутеров есть юридические партнеры, они консультируют военнообязанных и военных. Например, в стране много СЗЧ — военные, которые когда-то самовольно оставили части — они не могут вернуться к службе из-за определенных юридических вопросов.

Пока наша корреспондентка общалась с рекрутерами, в центр пришел подопечный Руслан. Он обратился за помощью неделю назад — парень желает попасть на службу к знакомым морпехам. Сейчас заканчивает некоторые процедуры, проходит ВВК и вот-вот поедет на базовые военные учения.

— О том, что существует направление, которое распределяет людей в армию по желанию, я узнал от знакомого. В его подразделении появилась вакансия оператора БПЛА и я согласился. У меня специальность компьютерных наук, которая позволяет в этом разбираться. Кроме того, мне уже 25 лет и подлежащий мобилизации. Не скажу, что я очень хочу на войну, но это лучше чем оказаться в ТЦК (смеется). Конечно, перед тем как прийти к рекрутам, я готовился — морально и физически. Сейчас моя цель — стать полезным на войне, и чтобы из-за моей неосведомленности не пострадали люди, — поделился парень.

Если бы указанной выше вакансии не было, Руслан пошел бы в артиллеристы, потому что дружит с математикой. Кстати, удивительно, в ТЦК поддерживают тех, кто добровольно желает присоединиться к войскам.

За то время, пока наша корреспондентка находилась в гражданском центре рекрутинга кандидаты физически не приходили, но были телефонные звонки. После того, как власть приняла новый закон о мобилизации и после некоторых неправомерных поступков ТЦК, люди боятся действовать. Они до сих пор не знают, что такое рекрутинг и как правильно присоединиться к войскам. Поэтому рекрутеры центра понимают это и все время информируют население.

Рекрутинговый центр 3-й ОШБр

Чтобы понять, как работает рекрутинг от отдельных воинских частей и бригад мы посетили в гости рекрутинговый центр известной Третьей отдельной штурмовой бригады (далее — 3-й ОШБр). В Одессе центр открыли в начале мая 2024 года, он стал четвертым в Украине — также есть в Днепре, Киеве и во Львове.

Нашу корреспондентку в одесском рекрут-центре встретил руководитель и военнослужащий с позывным «Тренер». Вместе с коллегой-побратимом, опираясь на собственный опыт, они консультируют и направляют кандидатов. Все военные подразделения, даже командование, начинали службу с пехоты и штурма, поэтому хорошо знают, что может ждать человека в будущем.

В небольшом офисе есть все необходимое, чтобы пройти первый этап привлечения в армию. Вас проконсультируют, дадут ответы на прямые вопросы и проверят физическую подготовку на месте. Правда, сначала кандидаты проходят регистрацию онлайн, потом с ним связываются и предлагают посетить центр. Но у всех желающих всегда есть возможность прийти и вживую поговорить с рекрутером.

С наплывом людей бывает по-разному: в один день может быть три-четыре человека, в другой — ни одного. Но после того, как закончился срок обновления военно-учетных данных, в центр начали приходить группами, особенно люди старше 25 лет. Даже военные приводили своих друзей. Люди понимают, что когда-то им придется взять оружие в руки.

— Человек приезжает, мы проводим специальный опрос, после чего определяем мотивацию кандидата. Также проходит физический тест: если кандидат справился, его отправляют в центр комплектования бригады. Приобщиться к 3-й ОШБр желает много молодежи в возрасте от 18 до 25 лет — это где-то 75%, остальные — это люди старше 25 лет, они некоторое время колеблются, но все равно приходят. Понимают, что чем играть в слепую группу с ТЦК, лучше попасть в подразделение по желанию, — говорит «Тренер».

Конечно, бригада больше всего нуждается в штурмовиках-пехотинцах, потому что военные работают на передовой, и там постоянная ротация. Но и ситуации бывают разные. Недавно бригада нуждалась в водителях на грузовики и операторах БПЛА.

— 3-я ОШБр — самое большое подразделение в ВСУ. Здесь каждый человек может себя найти. У нас есть новое подразделение роботизированной техники, также более полугода действует батальон беспилотных-летательных аппаратов. Сейчас в планах открыть школу FPV-дронов в Одесской области, — объясняет рекрутер.

Желают присоединиться к бригаде и женщины, но им сначала предлагают пройти тестовую неделю, она также для всех гражданских в возрасте от 18 лет. Это нужно, чтобы проверить свои силы и определить направление деятельности. После этого начинается обучение, во время которого кандидаты ищут себе место в подразделении. Если человеку предоставляют вакансию, он направляется в учебный центр, проходит подготовку по специальности, а дальше попадает в свое подразделение. Также «Тренер» утверждает, что новеньких после обучения никто не отправляет на передовую. Новоиспеченный должен пройти слаживание и найти общий язык с коллективом.

Вопрос, который беспокоил корреспондентку «Одесской жизни» — что в 3-й штурмовой делают, если кандидата охватывает страх. По словам рекрутеров, у каждого здорового человека должен быть страх, но его учат направлять на врага. Есть психологи, которые все время работают с человеком пока он не привыкает к условиям.