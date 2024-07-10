Мобилизация студентов: снизили возраст и добавили многое другое в обновленном законе

Одним из нововведений усиления мобилизации является снижение призывного возраста. Ранее по закону не могли призывать граждан в возрасте до 27 лет. Теперь планку опустили до 25. Впрочем, определенные изменения так или иначе затрагивают и более молодых людей. В этой статье читайте, что нужно знать о мобилизации студентов.
Базовая военная подготовка
На воинский учет юноши традиционно становятся по достижении 16 лет — в год, когда им должно исполниться семнадцать. При этом новое законодательство вместо срочной службы вводит понятие базовой военной подготовки. Она будет проходить не только в учебных частях ВСУ, но и во всех учебных заведениях как отдельная учебная дисциплина. Для прохождения такой подготовки будут направляться все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, пригодные по состоянию здоровья. Женщины могут проходить такую подготовку по желанию. В каком именно году проходить такое обучение, граждане могут выбирать самостоятельно. Впрочем, направление на такие сборы будет осуществляться по повестке и будет включать прохождение медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора. В мирное время базовая военная подготовка продлится до пяти месяцев, во время действия военного положения — до трех месяцев.
Обновление данных и отсрочка
Студенты, которые учатся очно в вузах и в учреждениях профтехобразования, традиционно не подлежат мобилизации. Касается это также ассистентов-стажеров, аспирантов, докторантов, научных работников и самих педагогов. Но по новым правилам студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), уже могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
В любом случае все ребята из числа студентов, достигших 18 лет, должны обновить свои военно-учетные данные. Напомним, что по новому закону все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны это сделать до 16 июля текущего года. Обновить данные можно лично в территориальных центрах комплектования (ТЦК), или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), или дистанционно с помощью онлайн-приложения «Резерв+».
Выезд за границу
Украинские пограничники не выпускают из страны большинство мужчин в возрасте от 18 лет. Вместе с тем в мае Кабмин принял еще одно решение, которое при определенных условиях позволяет выезжать из страны студентам в возрасте от 18 до 22 лет. Это возможно при условии, если они:
- не подлежат призыву по мобилизации;
- оформляют академическую мобильность сроком на один семестр;
- получают степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Для выезда нужно иметь:
- е-билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от ТЦК;
- справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.