Прогноз погоды в Одессе на 27 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 27 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

