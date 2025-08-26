Прогноз погоды в Одессе на 27 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 27 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
