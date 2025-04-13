За это решение должны проголосовать депутаты горсовета на ближайшей сессии, назначенной на среду, 16 апреля.

По словам источников в горсовете, новый исполнительный орган будет вести первичный учет военнообязанных, резервистов и призывников, проживающих в городе. Собирать информацию о них будут по месту жительства, а не прописки. Еще одна из основных функций –бронирование.

При этом чиновники отмечают, что новая структура не подменяет функции центров комплектования, которые занимаются персональным оповещением граждан.

Департамент появится из-за изменений в законодательстве, которые существенно расширяют полномочия органов местного самоуправления. Штат сотрудников и расходы на содержание будут обсуждать после того, как депутаты проголосуют за создание структуры.

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Стоит отметить, что в мэрии уже есть отдел мобилизационной и оборонной работы, который выполняет похожую функцию и сотрудничает с ТЦК по выполнению мобилизации.

По словам источника, новый департамент – это дополнительные расходы из местного бюджета, ведь надо собрать штат, оснастить людей техникой и машинами.

«Зачем это делать, если уже есть соответствующие органы, пока загадка», – добавил источник.

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Источник: Думская