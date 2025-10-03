Ключевые моменты:

Станция ARK 1 оснащена системами очистки, дезинфекции, осушения и реставрации

В октябре состоятся практические тренинги для библиотекарей Одесской области.

Что это за станция

По данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций, мобильная станция ARK 1 отправилась в Одесскую национальную научную библиотеку. Контейнер размером 6×2,3 м оборудован комплексом приборов для очистки, дезинфекции, осушения и реставрации книг и документов. Благодаря компактности и мобильности станцию можно развернуть без привлечения тяжелой техники, а при необходимости она будет работать от генератора.

Первая такая станция работает в Украине с января 2025 года. С марта по август специалисты обработали более 350 документов:

Около 200 книг конца XIX–начала XX в. из университетских и научных библиотек.

Около 30–35 газетных подшивок из Херсонской ОУНБ им. А. Гончара.

Более 70 архивных документов и рукописей из фондов НБУ им. Я. Мудрого, Национальной исторической библиотеки и Научно-технической библиотеки КПИ.

