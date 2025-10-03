Ключевые моменты:

Измаил отпраздновал 435-летие с подарком — семью миниатюрными храмами, восстановленными художником Сергеем Денисовым;

Во время празднования состоялась благотворительная ярмарка, где волонтеры продавали изделия для поддержки армии;

В рамках мероприятий прошла выставка творческих работ местных мастеров «Бессарабский вернисаж».

Возрождение шести храмов — в миниатюре

Накануне праздника, который в этом году отмечался 27 сентября, в Измаильском военно-историческом музейном комплексе была представлена уникальная выставка храмов в миниатюре, которые были разрушены в прошлом веке советской властью. За 30 лет — с 50-х по 1986-й год — камня на камне не осталось от шести храмов. Последней была уничтожена старообрядческая церковь. Эти храмы имеют историко-культурную ценность, отражавшую архитектуру того периода. Проект «Возрождение: забытые храмы Измаила» возник благодаря идее художника музея, учителя гимназии №2 Сергея Денисова, который и создал макеты разрушенных храмов.

С поддержкой директора музея Валерия Пастернака, Сергей Денисов приступил к работе. И вместо запланированных полутора лет художнику музея удалось создать макеты за семь месяцев. В качестве материалов мастер использовал пластик, картон, ПВХ. Впечатляет детализация, которой Сергей Денисов уделил особое внимание, чтобы работы выглядели более реалистичными и безупречными. Самым сложным, по словам мастера, было делать макеты, не имея плана сооружений, а только пользуясь двумя-тремя фотографиями.

Некоторые храмы были закрыты и реорганизованы, — такая судьба постигла один из храмов, в котором сейчас расположен отдел военно-исторического музея. Художник создал макет и этой церкви, как память о сооружении.

Макеты храмов подарены городу и будут еще не раз выставляться.

Днем — плетут сетки, вечером — делают браслеты

В сам день рождения города возле Дворца культуры имени Тараса Шевченко прошел митинг. Рядом в течение дня работал благотворительный ярмарок «Сохраним своих». Волонтеры и одновременно мастерицы продавали различные изделия — от расписанных гильз, осколков российского дрона до патриотичных сердечек и браслетов.

Местная жительница Раиса рассказала, что в Измаиле четвертый год работает волонтерский центр, где женщины плетут маскировочные сетки. На материалы для сеток делают пожертвования, но их недостаточно. Поэтому было решено устраивать ежемесячную благотворительную ярмарку. Раиса жалуется, что очень не хватает рук для плетения сеток. Женщины с десяти утра до шести вечера работают в центре. Но нужно еще сделать изделия для следующей ярмарки. Поэтому, возвращаясь домой, вместо домашних дел продолжают вязать брелки, браслеты, обереги — все, что может продаться. На ярмарке обычно проводят беспроигрышную лотерею за донат.

Одну из расписанных гильз с изображением крейсера «Москва» и горящим Кремлем подарили освобожденному из плена защитнику острова Змеиного Виталию Гиренко.

Творчество во всем многообразии измаильчане увидели на выставке «Бессарабский вернисаж» в Театральном сквере. Именно здесь все творческие студии, действующие в городе, выставили свои работы в различных техниках и из самых разных материалов.

Таким образом, город живет, работает и творит вопреки войне и в помощь нашим защитникам.

Фото автора