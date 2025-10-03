Женщина стоит возле яблок. Одно взяла, второе, третье…

― И долго вы будете их щупать? Хотите каждое в ладонях подержать? ― спрашивает продавщица.

― Да я вот думаю, почему они у вас такие холодные? Из холодильника что ли?

― Что ли… Из какого холодильника?! Боже, чего только не спрашивают! Вы не заметили, что стало гораздо холоднее? Вот яблочки и холодные. А вчера они еще в каплях воды были. Нет, не спрашивайте, я их не поливала, дождь был, если вы заметили…

― А на вес это не влияет?

Продавщица глаза широко открыла, даже не зная, что ответить. Потом говорит:

― Нет, не влияет. Потому что я каждое яблоко феном высушила…

Цены на Привозе 3 октября

А что же с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 25–35 грн;

лук — 25–35 грн;

помидоры — 20–80 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 25–55 грн;

сладкий перец — 30–80 грн;

баклажаны — 30–80 грн;

капуста — 20–40 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 5 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 60–130 грн;

клубника — 180–220 грн;

персики — 50–100 грн;

абрикосы — 50–90 грн;

сливы — 25–60 грн;

арбузы — 13–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) — 30-90 грн;

брынза — 200-270 грн;

творог — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-290 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 130-170 грн;

антрекот — 180-220 грн.

Свинина:

задняя часть — 200-230 грн;

шея — 280-300 грн;

лопатка — 220-250 грн;

ребра — 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50-110 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 150-250 грн;

карп — 90-170 грн.

Фото автора