«Почему яблоки такие холодные»
Женщина стоит возле яблок. Одно взяла, второе, третье…
― И долго вы будете их щупать? Хотите каждое в ладонях подержать? ― спрашивает продавщица.
― Да я вот думаю, почему они у вас такие холодные? Из холодильника что ли?
― Что ли… Из какого холодильника?! Боже, чего только не спрашивают! Вы не заметили, что стало гораздо холоднее? Вот яблочки и холодные. А вчера они еще в каплях воды были. Нет, не спрашивайте, я их не поливала, дождь был, если вы заметили…
― А на вес это не влияет?
Продавщица глаза широко открыла, даже не зная, что ответить. Потом говорит:
― Нет, не влияет. Потому что я каждое яблоко феном высушила…
Цены на Привозе 3 октября
А что же с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25–35 грн;
- лук — 25–35 грн;
- помидоры — 20–80 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 25–55 грн;
- сладкий перец — 30–80 грн;
- баклажаны — 30–80 грн;
- капуста — 20–40 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 5 грн;
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 60–130 грн;
- клубника — 180–220 грн;
- персики — 50–100 грн;
- абрикосы — 50–90 грн;
- сливы — 25–60 грн;
- арбузы — 13–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) — 30-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- творог — 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 130-170 грн;
- антрекот — 180-220 грн.
Свинина:
- задняя часть — 200-230 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-250 грн;
- ребра — 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-110 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-170 грн.
