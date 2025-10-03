«Почему яблоки такие холодные» 

Женщина стоит возле яблок. Одно взяла, второе, третье… 

― И долго вы будете их щупать? Хотите каждое в ладонях подержать? ― спрашивает продавщица. 

― Да я вот думаю, почему они у вас такие холодные? Из холодильника что ли? 

― Что ли… Из какого холодильника?! Боже, чего только не спрашивают! Вы не заметили, что стало гораздо холоднее? Вот яблочки и холодные. А вчера они еще в каплях воды были. Нет, не спрашивайте, я их не поливала, дождь был, если вы заметили… 

― А на вес это не влияет? 

Продавщица глаза широко открыла, даже не зная, что ответить. Потом говорит: 

― Нет, не влияет. Потому что я каждое яблоко феном высушила… 

Цены на Привозе 3 октября

А что же с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель — 25–35 грн;
  • лук — 25–35 грн;
  • помидоры — 20–80 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 25–55 грн;
  • сладкий перец — 30–80 грн;
  • баклажаны — 30–80 грн;
  • капуста — 20–40 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 5 грн;

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 60–130 грн;
  • клубника — 180–220 грн;
  • персики — 50–100 грн;
  • абрикосы — 50–90 грн;
  • сливы — 25–60 грн;
  • арбузы — 13–18 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) — 30-90 грн;
  • брынза — 200-270 грн;
  • творог — 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 130-170 грн;
  • антрекот — 180-220 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 200-230 грн;
  • шея — 280-300 грн;
  • лопатка — 220-250 грн;
  • ребра — 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик — 50-110 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 150-250 грн;
  • карп — 90-170 грн.

Фото автора

