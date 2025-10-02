Ключевые моменты:
- Инцидент произошел в частном нежилом доме, где никто не проживает.
- Ситуация находится под контролем органов для предотвращения новых аварий.
Подробности события
На улице Прохоровской в Молдаванке обрушилась стена здания. По сообщению пресс-службы КП «ЖКС Одессы», дом принадлежит частному владельцу и в нем никто не проживает, что помогло избежать травм и жертв.
Работники КП «ЖКС Хмельницкий» оперативно приступили к уборке обломков. Используя спецтехнику и соблюдая все нормы безопасности, они полностью очистили прилегающую территорию от разрушенных фрагментов стены.
Также представители райадминистрации совместно с работниками ЖКС провели переговоры с владельцем здания об организации дальнейших мероприятий по ликвидации последствий разрушения.
