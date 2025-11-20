Ключевые моменты:

В Одессе появилось видео с задержанием велосипедиста сотрудниками ТЦК.

Работники ТЦК перекрыли дорогу автобусом, применили слезоточивый газ и силой посадили мужчину в транспорт.

Одесский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку для выяснения всех обстоятельств.

Пока не подтверждено, действительно ли на видео их военнослужащие.

В случае подтверждения причастности будет открыто служебное расследование, действиям дадут правовую оценку, виновные понесут ответственность.

Детали конфликта

Накануне один из одесских Telegram-каналов обнародовал видео, на котором видно, как работники ТЦК перекрывают дорогу велосипедисту автобусом, а затем силой задерживают его и вчетвером тащат в свой транспорт, предварительно задув слезоточивым газом из баллончика.

Как отреагировали на инцидент в областном ТЦК

Ситуацию уже прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП. Там отметили, что пока не могут подтвердить, действительно ли на видео запечатлены их военнослужащие, и для полного и объективного выяснения всех обстоятельств инцидента и идентификации участников конфликта инициирована служебная проверка.

«В случае, если будет доказана причастность к инциденту военнослужащих ТЦК и СП, будет немедленно инициировано служебное расследование. Их действиям будет дана жесткая правовая оценка, а виновные будут привлечены к установленной законом ответственности», – заверили в ТЦК.

Помимо этого, в ведомстве в очередной раз предупредили граждан о необходимости критически относиться к публикациям, «основанным на неподтвержденных данных или вырванных из контекста фрагментах», и доверять только проверенным источникам информации.

Кроме того, в Одесском областном ТЦК напомнили: при выявлении противоправных действий или бездействия должностных лиц можно сообщать по телефонам: +38 (066) 033-79-37, (048) 752-82-60.

Ранее Приморский районный суд Одессы вынес приговор сотруднику ТЦК, который избил костылем девушку в центре города – он отделался штрафом в размере 850 гривен.

