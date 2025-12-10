Ключевые моменты:
- Россия активизировала мобилизационные меры в Приднестровье.
- Разведка предупреждает об угрозе дестабилизации Молдавии и безопасности на украинской границе.
- Увеличение военного присутствия в регионе увеличивает риск диверсий на юге Украины.
Что известно о ситуации в Приднестровье
По информации Укрінформ, Россия значительно активизировала свои действия в Приднестровском регионе Молдовы. Ведь Кремль проводит там масштабные мобилизационные мероприятия, перекидывает спецслужбы и формирует плацдарм для гибридной операции накануне выборов в непризнанной ПМР.
Следует отметить, что в регионе резко повысили мобилизационные мероприятия, развернули производство БПЛА и открыли центры подготовки операторов дронов.
Разведка предупреждает, что это может служить дополнительным инструментом влияния на Молдову и угрожать безопасности на границе Украины.
Напомним, что после прекращения поставок газа от Газпрома в 2025 году регион остался автономным благодаря поставкам из Молдовы, согласившейся поставлять энергоресурсы в Приднестровье. Однако РФ стремится снова взять ситуацию под свой контроль и восстановить зависимость от российского газа.
Добавим, что ужесточение военного присутствия в Приднестровье создает повышенную угрозу диверсий на юге Украины. А в случае обострения ситуации российская сторона сможет использовать накопившиеся ресурсы для эскалации конфликта.
Читайте также:
- Атака дронов на Одесскую область: поврежден объект инфраструктуры.
- Около 20 тонн вредных веществ в воздухе: последствия обстрела нефтебазы в Одесской области.