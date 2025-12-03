Ключевые моменты:

Муж рукописно исправил фамилию в паспорте.

Сфальсифицированный документ предъявил полиции.

Получил штраф.

Детали преступления

Житель Арциза решил избежать мобилизации оригинальным способом. 4 октября 2025 года мужчина дома рукописно сменил фамилию в паспорте. На первой странице в графе «Фамилия» собственноручно исправил и дописал второй элемент рукописной буквы «о» на имеющуюся рукописную букву «а», а также дописал последнюю букву «в» в фамилии, исправив его на «Калькав». Уже через два дня мужчина во время проверки предъявил этот документ полиции, однако экспертиза подтвердила факт фальсификации.

Арцизский районный суд признал виновным местного жителя за подделку и использование фальшивого паспорта гражданина Украины с целью избежать уточнения военно-учетных данных и призыва в ВСУ. Добавим, что обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и объяснил действия желанием избежать мобилизации.

Суд назначил штраф 1700 грн. по совокупности статей и обязал возместить государству 7131 грн. на экспертизы.

