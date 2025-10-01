Вещий сон и звонок от неизвестного

Владимир попал в плен на Херсонщине в первый день полномасштабного вторжения. Вместе с ним – и его земляк, побратим Олег Ободовский. Оба стали на защиту страны ещё во время АТО в рядах 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Когда началась большая война, Владимир несколько раз звонил родителям. Около пяти утра он успел сказать, что их окружили. Потом связь пропала.

– Из нашего села и соседних ещё несколько ребят служили в «девятке», и мы объединились с их семьями. То один, то другой выходил на связь. Володя на связь не выходил. Начались долгие дни неизвестности и надежд, – рассказывает мать Надежда Григорьевна.

Семьи начали обращаться к командованию и в государственные структуры, чтобы хоть что-то узнать. Но обнадёживающих сведений не получили – Владимир и Олег числились пропавшими без вести.

Однажды утром госпоже Надежде позвонила сельская учительница и сказала, что ей приснился Володя, который просил передать, чтобы мама не переживала: он жив, а Славик Мукан погиб – тогда в селе ещё никто не знал о смерти Славы.

В тот же день Надежде Григорьевне позвонил мужчина, говоривший по-русски. Он сказал, что из села Рыково на Херсонщине. Спросил, их ли это сын Владимир Печерица, и попросил прислать фото для опознания, потому что они собирают «двухсотых».

Список пленных на клочке бумаги

Позже, по словам матери Владимира, этот мужчина снова позвонил и сообщил, что нашёл фото Владимира в соцсетях: «Он крепкий. Среди убитых его нет».

Мужчина представился старостой села Леонидом. Рассказал, что прошли боевые действия, и они собирали погибших и раненых.

– Я с ним разговаривала несколько раз. 28 февраля спросила, нет ли сына среди пленных, на что услышала: «Я сбросил видеоролик, он где-то гуляет в интернете, ищите». Мы искали, но ничего не нашли. Тогда я ещё раз позвонила Леониду и сказала, что поиск ничего не дал. А он отвечает: «Через пару минут с вами будет говорить один человек». Насколько я поняла, это был российский военный. Он и сказал, что мой сын и Олег Ободовский в плену. И ещё прислал список на клочке жёлтой бумаги – там было семь фамилий, среди которых и наши: Ободовский Олег и Печерица Владимир, – рассказывает госпожа Надежда.

Её старший сын Дмитрий нашёл через соцсети родственников всех пленных из списка и сообщил им, где находятся их родные.

Сначала защитников держали в Крыму, в городе Джанкой.

– Узнали об этом от Сергея – отца одного из пограничников, который тогда был в Крыму. Его сын успел ему сообщить, что он здесь, в плену. Тот мужчина носил им сигареты, воду и еду. А потом всех вывезли в Симферополь, – говорит мать воина.

Долгий год без вестей

Семьи Печерицы и Ободовского не переставали искать своих. Через несколько месяцев поисков в одном из российских пабликов удалось найти фотографии и фамилии пленных. Родные сообщили об этом Координационному штабу, чтобы ускорить процесс обмена. Но им сказали, что это неофициальная информация. С ней они не работают.

Надежда ходила в военкомат, в воинскую часть, где служил сын. Обратилась в национальное информационное бюро. Но нужны были официальные доказательства, что защитники в плену.

Начался долгий год без известий.

И только в 2023 году военнопленный, вернувшийся по обмену, сообщил им, что Владимир и Олег живы и находятся в российском плену. Вскоре и Красный Крест отметил, что такую информацию предоставила российская сторона.

Писали и Папе Римскому, и Эрдогану

– Человек считается пропавшим без вести, если российская сторона не даёт подтверждения о его пребывании в плену. Он не внесён в базу военнопленных. А это значит, что вернуть его из плена невозможно. В Координационном штабе две базы: пропавшие без вести и военнопленные. Так, в апреле 2023 года наши ребята были внесены в базу военнопленных, потому что их уже подтвердила та сторона, – рассказывает Надежда.

Тогда начался непростой путь – длительная переписка, встречи, телефонные разговоры и постоянный мониторинг всех возможных каналов. Так они узнавали, где находятся их родные.

– Искренне благодарна одной из сотрудниц международного комитета Красного Креста, с которой общалась почти неделю. Женщина звонила мне и днём, и ночью, как и я ей. Например, когда мы узнали, что наши находятся в Белгородской области, в Алексеевке, этой официальной информации не имел Координационный штаб. Поэтому мы ехали в Киев, чтобы сообщить об этом, – объяснила женщина.

Мать военного писала, ездила, звонила повсюду. Обращалась к Папе Римскому, к Эрдогану, в Арабские Эмираты, к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим.

Владимир Печерица похудел в плену на 30 килограммов

Однажды в Координационном штабе обеим семьям передали письма от Владимира и Олега. Как рассказывает Надежда Григорьевна, они плакали от счастья. Там же написали ответы и отправили. Но, как вспоминает Владимир, это письмо от матери он получил через год.

– Мы не знаем, какие требования к письмам военнопленным и нам никто об этом не говорит. А тут важно всё: адрес, конверт, язык. Конечно, в этих письмах наши ребята пишут, что у них всё хорошо. Но во время единственной видеосвязи, организованной Координационным штабом, по одному взгляду всё стало ясно. Сын потерял тридцать килограммов в плену, – вспоминает мама Владимира.

1119 дней плена: постоянные побои и плохое питание

19 марта Надежда вернулась из Киева – изнурённая, больная, легла отдохнуть. А тут звонок: «Мама, мамочка! Я дома! В Украине!».

Женщина заплакала от счастья.

Во время обмена 19 марта 2025 года Владимир вернулся в Украину после 1119 дней плена. В родное село Будеи он приехал 21 апреля после первой реабилитации в Немирове.

Встречали своего защитника всем селом и делили радость с дочкой Александрой, братом и родителями. После торжеств Владимир посетил могилу побратима Станислава Мукана, погибшего в начале полномасштабного вторжения РФ.

– Знаете, для России нет правил ведения войны. Когда они терпели поражения на фронте, издевались над нами ещё больше. Когда приезжал Международный Красный Крест, россияне приставляли к каждому из нас человека, чтобы мы не могли пожаловаться. Над нами издевались, били. И только перед обменом перестали бить и стали давать немного лучшую еду, чтобы мы были похожи на людей, – рассказывает Владимир Печерица.

За три года плена Владимир сменил три колонии: Алексеевка, Старый Оскол, Нижний Новгород. Вспоминает тёплую встречу с нашими волонтёрами: были объятия, цветы и вкусная еда.

«Я не хочу, чтобы мы были рабами у россиян, поэтому потом – снова в войско»

Сначала Владимир проходил реабилитацию в Немирове, потом во Львове в больнице Святого Пантелеймона.

– Медицинский персонал больницы очень хорошо относится к пациентам. Мне прооперировали ключицу, здесь я поправил здоровье, – вспоминает Володя. – Сейчас там проходит реабилитацию мой побратим Олег Ободовский, который вернулся из плена через несколько месяцев после меня, – говорит мужчина.

Сейчас Владимир Печерица в отпуске в родном селе. Но признаётся, что пока не может осознать, что он уже дома.

– Мой долг – защищать. Я не хочу, чтобы мы были рабами у россиян, – говорит Владимир. – Сейчас у меня отпуск. А потом – в войско, к своим.

После возвращения он берётся за любую работу, помогает родителям, радуется дочке, объятиям родных и любимой женщины.

– Я пошёл на войну, когда дочка ходила в детсад. Не был, когда она шла в первый класс. Радуюсь каждой минуте с родными, с моим солнышком – дочкой, – говорит Владимир.

Дождались своих и помогают другим

Надежда и Наталия дождались своих родных, но продолжают общаться с семьями пропавших без вести, вместе выходят на акции, проводят встречи, потому что знают, как тяжело не знать, где твои близкие.

В ожидании вестей от родных и в их розыске семьи кодымчан объединились и держатся вместе. Вместе проводят акции поддержки военнопленных, вместе ездят на встречи.

– Я помогаю всем, кому могу. Делюсь номерами телефонов, даю адреса, объясняю то, что знаю: как и куда обращаться, с кем коммуницировать, – говорит Надежда Григорьевна. – Очень хочу, чтобы все наши вернулись живыми и здоровыми домой.

