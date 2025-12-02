Ключевые моменты:

Конфликт произошел в Одессе с участием ТЦК, Нацполиции и прохожих.

Мужчина не имел документов, его данные не нашли в государственном реестре «Оберіг».

Прохожие вмешались, физически препятствуя задержанию, и мужчина убежал.

Событие зафиксировали бодикамеры военных.

Материалы переданы правоохранителям для проверки и юридической оценки.

ТЦК призывает граждан соблюдать законодательство и не вмешиваться в работу правоохранителей.

Накануне в местных Телеграм-каналах распространилось видео инцидента, на котором зафиксирована схватка между военными, полицейскими и гражданскими.

На видео видно, как случайные прохожие буквально отбивают мужчину у военных, что дало ему возможность скрыться.

По информации пресс-службы ТЦК, в тот день группа оповещения в составе представителей ТЦК, СП и Национальной полиции проводила в Одессе плановые мероприятия по оповещению населения. Мужчина, которого остановили, не имел при себе документов, удостоверяющих личность. Вместо этого он устно назвал анкетные данные, которые не были найдены в едином государственном реестре «Оберіг», что, по словам сотрудников ТЦК, свидетельствовало о «сознательной попытке ввести в заблуждение должностных лиц и скрыть свою настоящую личность».

«Учитывая отсутствие документов и предоставление недостоверных данных, представители Национальной полиции совместно с военнослужащими приняли законное решение об административном задержании гражданина для его идентификации и доставки в ТЦК и СП. На это требование мужчина отреагировал агрессивно, использовал нецензурную лексику и оказывал физическое сопротивление.

К сожалению, в ситуацию вмешалась группа прохожих. Не понимая правовых оснований задержания и контекста ситуации (а именно факта отсутствия документов и предоставления недостоверных данных), посторонние лица осуществили физическое препятствование законным действиям правоохранителей и военных. В результате их противоправных действий правонарушитель покинул место происшествия», – рассказали в ТЦК.

Все обстоятельства инцидента зафиксировали бодикамеры военнослужащих. Собранные материалы будут переданы в правоохранительные органы для проверки, установления личности беглеца и предоставления правовой оценки действиям всех участников конфликта.

«Призываем граждан соблюдать нормы действующего законодательства Украины и не вмешиваться в законную деятельность представителей правоохранительных органов и Вооруженных Сил Украины без полного понимания ситуации. Важно осознавать, что распространение неполной или искаженной информации о работе органов, ответственных за безопасность и обороноспособность государства, играет на руку врагу. Каждый гражданин несет персональную ответственность за выполнение воинского долга и соблюдение требований мобилизационного законодательства и военного учета в условиях военного положения», – добавили в ведомстве.

Ранее в Одессе появилось видео, на котором группа людей в военной форме силой задерживает велосипедиста. В региональном ТЦК также отреагировали на инцидент и назначили служебную проверку.