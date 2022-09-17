Мэра Белгород-Днестровского попросят украинизировать дорожные указатели

В представительстве языкового омбудсмена на Юге Украины подготовили письмо городскому голове Белгород-Днестровского относительно указателя названия города: но на русском, а должен быть на государственном.

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка на Юге Украины Ярослава Витки-Присяжнюк.

Она на своей странице в Facebook нписала, что согласно статье 41 Закона Украины «О функционировании украинского языка как государственного» географические названия, а также названия других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

Названия объектов топонимики не переводятся на другие языки, а передаются … согласно звучанию на государственный язык. И, что самое важное, надписи на дорожных знаках, вывесках и других указателях названий географических объектов и объектов топонимики на территории Украины представляются на государственном языке.

Таким образом, указатели с названием города Белгород-Днестровский, фото которых в последнее время взбудоражили интернет-пользователей, являются нарушением требований Закона в части применения государственного языка в географических названиях и названиях объектов топонимики.

Подозреваю, что подобные указатели есть и у других населенных пунктов и поэтому обращаюсь к представителям местного самоуправления изменить их в соответствии с нормами действующего законодательства относительно языка. Отмечаю, что в условиях войны Украины против российской федерации игнорирование требований законодательства об обязательном применении государственного языка крайне негативно воспринимается гражданским обществом и отдельными гражданами Украины, которые стали на защиту государства и осознают значение украинского языка для будущего Украины,

— написала представитель языкового омбудсмена.

Ранее сообщалось, что на Юге Украины появилась представительница языкового омбудсмена.

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