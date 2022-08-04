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На Юге Украины появилась представительница языкового омбудсмена

На Юге Украины появилась представительница языкового омбудсмена

Ярослава Витко-Присяжнюк будет заниматься защитой и популяризацией украинского языка в Одессе и по всему Югу страны.

Об этом сказано в сообщении Одесской областной военной администрации.

4 августа начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко встретился с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем, который представил своего нового представителя на Юге Ярославу Витко-Присяжнюк.

Стороны обсудили важность соблюдения языкового законодательства, в частности, Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Речь шла о разработке и утверждении региональной программы популяризации и защиты украинского языка в Одесской области.

Ярослава Витко-Присяжнюк руководит общественной организацией «Одесса украиноязычная». Также она депутат Одесского районного совета от партии «Европейская солидарность».

Ранее «Одесская Жизнь» писала, куда и как жаловаться, если нарушен языковой закон.

Также мы публиковали колонку филолога Аллы Мисюн о том, стоит ли изучать украинский язык и как это делать, в особенности за границей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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