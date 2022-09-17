Анекдот дня: Сара и бокс

Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня входной, а значит можно отдохнуть, хоть ненадолго отвлечься от рабочих будней и уделить больше внимания своим близким и, например, заняться любимым хобби.
И сегодня мы узнаем, какое хобби и почему выбрала себе Сара:
Записавшись в секцию, Сара поняла, что бокс – это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж…
Еще больше анекдотов:
- Сара и ее муж-депутат;
- За что Соня пилит мужа?
- Почему Фима расстался с Симочкой;
- Мойша и Сара жили долго и счастливо, а потом…
- О чем мечтает Роза Марковна?