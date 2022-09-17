Анекдот дня: Сара и бокс

Доброе утро, Одесса и одесситы! Сегодня входной, а значит можно отдохнуть, хоть ненадолго отвлечься от рабочих будней и уделить больше внимания своим близким и, например, заняться любимым хобби.

И сегодня мы узнаем, какое хобби и почему выбрала себе Сара:

Записавшись в секцию, Сара поняла, что бокс – это крепкая семья, воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный муж…

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