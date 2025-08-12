минута молчания

Ключевые моменты:

  • Минуту молчания в Одесской области будут проводить ежедневно в 9:00;
  • Требуется остановка всех видов транспорта на территории Одесской области — распоряжение Олега Кипера;
  • Приостанавливаются занятия и мероприятия в учреждениях;
  • Полиция обязана контролировать соблюдение распоряжения;
  • Инициатива уже действует в нескольких городах Украины.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер потребовал останавливать в 9:00 движение всех видов транспорта во всех городах, посёлках и сёлах Одесского региона, пишет издание “Думская”, ссылаясь на распоряжение. Полиция обязана обеспечить порядок и безопасность, а остановка транспорта должна происходить с соблюдением правил дорожного движения.

Согласно документу, в это время также должны приостанавливаться занятия в учебных заведениях и любые мероприятия, проводимые учреждениями и предприятиями. 

Такая практика уже действует в Арцизе, Измаиле, Хмельницком, Виннице и Львовской области. 

В Одессе предложение горожан останавливать электротранспорт пока не реализовано — власти считают это технически сложным.

Читайте также: Исчезнут ли в Одессе маршрутки: проблемы и перспективы общественного транспорта

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме