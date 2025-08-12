Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и области составит +23…+24 °C — купаться будет приятно.

Погода жаркая: днем +28…+30 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе во вторник, 12 августа, останется в пределах 23-24°С, что является комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

В Одессе сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха достигнет 28-30°C. Осадков не предвидится.

