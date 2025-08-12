Ключевые моменты

Россияне продвинулись в направлении Доброполья, перерезав дорогу на Краматорск и Константиновку;

Украинские дроны ночью атаковали завод химической промышленности в Ставрополье;

За сутки произошло 168 боестолкновений, из них 48 — на Покровском направлении;

Украинские военные зачистили от российских войск еще два села на Сумщине;

За сутки ВСУ уничтожили более 900 оккупантов и поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники врага.

Прорыв россиян в районе Доброполья: что это значит

Российские войска продвинулись вблизи сел Кучеров Яр и Золотой Колодезь Донецкой области. Эти села находятся недалеко от города Доброполье. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Волонтер Сергей Стерненко заявил, что «россияне совершили прорыв фронта на 10 километров недалеко от Доброполья». По его словам, ситуация тут критическая: «Трасса «Доброполье-Краматорск» перерезана и находится под контролем россиян в районе села Нововодяное».

В ОСУВ «Днепр» также признали, что россияне, используя преимущество в численности, пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций на этом участке фронта. Однако заверили, что появление окупантов на этих территориях не означает их переход под контроль врага.

«Инфильтрация таких групп, хотя и влечет за собой необходимость привлечения резервов для их уничтожения, но не является „взятием под контроль территории“. Непонимание этого уже не раз вызывало ошибки при анализе ситуации и публичных обсуждениях в районе Покровско-Мирноградской агломерации», — говорится в сообщении.

В ISW считают, что называть российское продвижение в районе Доброполья прорывом оперативного уровня преждевременно, хотя Россия явно стремится превратить свое тактическое продвижение в прорыв оперативного уровня уже в ближайшие дни. Аналитики ISW напоминают, что россияне использовали подобное тактическое продвижение в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно значимой территории к северо-западу от оккупированной ими Авдеевки. Поэтому следующие несколько дней операций на Покровском направлении, вероятно, будут решающими для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение оккупантов на север и северо-запад от Покровска, констатируют специалисты ISW.

Аналитики ISW предполагают, что Россия сосредотачивается на продвижении в направлении Доброполья, чтобы создать соответствующий информационный фон перед саммитом США и России 15 августа. ISW продолжает оценивать, что Путин пытается представить захват Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции перед требованиями Кремля.

Украинские дроны атаковали заводы, работающие на «оборонку» РФ

Ночью 12 августа в российском городе Ставрополь прогремели взрывы, после которых местные жители сообщили о пожарах на предприятиях «Монокристалл» и «Нептун».

Оба завода относятся к объектам, продукция которых используется в военно-промышленном комплексе России и находятся более чем в полутысяче километров от фронта.

По данным OSINT-аналитиков, подтвержденное возгорание произошло на территории завода «Монокристалл» — одного из крупнейших в мире производителей искусственного сапфира.

Второй объект, о котором сообщают местные жители, — завод «Нептун». Это стратегическое предприятие, производящее системы управления для морских судов, в том числе для военно-морского флота России. Его продукция установлена на более чем 300 российских кораблях, включая атомные крейсеры, подводные лодки, танкеры и арктические суда. Завод выполняет критически важные функции в судостроительном и оборонном комплексе РФ.

О ситуации на фронте

В Сумской области украинские защитники и защитницы зачистили от российских оккупантов села Степное и Новоконстантиновка. Об этом информируют Генштаб ВСУ 11 августа.

В военном командовании отметили, что российские подразделения были вытеснены за пределы украинской границы.

«Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в частности сбросил 138 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5299 обстрелов, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4980 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

Также украинские воины обезвредили: