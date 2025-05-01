Согласно распоряжению сельского головы Каролино-Бугазской территориальной громады от 17 апреля 2025 года №43, запрещено пребывание гражданских лиц на пляжах вдоль прибрежной защитной полосы Черного моря. Решение принято в соответствии с приказом ОТУ «Одесса» и Одесской областной военной администрации от 7 июня 2024 года №13/18, в связи с военным положением и повышенной угрозой для жизни граждан.

Ограничения касаются всей территории пляжной зоны Каролино-Бугазской громады. Исключение сделано только для представителей военных и специальных служб, выполняющих служебные задачи.

Владельцы помещений и земли, граничащих с пляжами, а также бизнесы, в частности в сфере туризма и гостинично-ресторанного хозяйства, обязаны соблюдать ограничения. Они должны организовывать свою деятельность в соответствии с требованиями распоряжения, ежедневно осматривать территорию на наличие взрывоопасных предметов и в случае обнаружения — немедленно информировать ГСЧС или полицию.

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