Ключевые моменты:

Программа бесплатной стоматологической помощи действует с апреля 2024 года и предусматривает бесплатное зубопротезирование и плановое стоматологическое лечение военных и ветеранов.

Менее 10% военных и ветеранов воспользовались бесплатным зубопротезированием и стоматологическим лечением, предусмотренным государственной программой.

Причины – ограниченное время отпусков, недоверие к «бесплатным» услугам и низкая осведомленность военных.

Объем услуг зависит от предельной суммы программы.

Врачи-стоматологи отмечают: многие нуждаются в срочном вмешательстве, но завершить лечение удается не всем.

Как найти клинику, где бесплатно пролечат зубы?

Справка «ОЖ»: о Госпрограмме стоматологической помощи

С начала года более 30 тысяч защитников и защитниц Украины воспользовались услугами бесплатного зубопротезирования и плановой стоматологической помощи. В настоящее время такие услуги предоставляют 411 медучреждений, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины. В этом году НСЗУ уже оплатила поставщикам таких услуг 55 миллионов гривен, а с начала программы – более 217,6 миллиона гривен. Программу «Зубопротезирование отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ запустили в апреле 2024 года. Для реализации программы на 2025 год в бюджете предусмотрено почти 750 миллионов гривен.

Отримати послуги можуть:

ветераны (участники боевых действий); лица с инвалидностью вследствие войны; военнослужащие, которые еще не имеют удостоверения УБД, но могут предоставить справку об участии в боевых действиях. Основные проблемы: почему буксует стоматологическая программа



Программа НСЗУ о бесплатном лечении и протезировании зубов военным и ветеранам российско-украинской войны имеет определенные ограничения.

Сумма, в которую необходимо уложиться: в рамках проекта по оказанию стоматологической помощи предельная стоимость услуг по зубопротезированию не может превышать 34 966 гривен, а оказанных медицинских услуг по лечению зубов – 24 952 гривен. Время. Военные часто имеют очень короткий отпуск, всего 10-15 дней. Этого слишком мало, чтобы полностью пройти лечение. СЗЧ. С начала полномасштабного вторжения в ЕРДР на 1 июля 2025 года внесено 230 804 случая дезертирства. Из них 107 672 человека – только за последние полгода. И это только официально. Конечно, даже если военнослужащие нуждаются в медицинской помощи, они боятся обращаться в клиники. Хотя некоторые из них имеют ранения и награды.

Стараемся спасти каждый зуб: что одесские стоматологи говорят о программе помощи военным

– Наша клиника практически старейшина в Одессе, имеет прекрасную техническую базу. В этих стенах годами воспитывался профессионализм, – рассказывает врач-стоматолог-ортопед с опытом работы более 30 лет Юрий Лищенко. – Мы работаем, стараясь помочь всем, кто обращается, а особенно нашим защитникам. На тех территориях, где воюют наши ребята, нет возможности следить за гигиеной. Когда сидишь в окопе, о зубной щетке или своевременном лечении не думаешь. Поэтому многие в 40+ уже теряют зубы. Согласно государственной программе военные имеют возможность лечиться у нас бесплатно. Да, существуют определенные ограничения, но, как оказалось, главное – успеть, потому что начинаешь лечение, а парня на следующий день на задание отправили. Тогда ждем его возвращения и продолжаем работу. Чтобы у наших героев была возможность и пищу пережевывать, и улыбаться!

– Сейчас, когда мы столкнулись с оказанием помощи нашим военным, моя задача – подготовить пациента к тому, чтобы он был протезирован, чтобы его ничего не беспокоило, – объясняет врач-стоматолог высшей категории Оксана Зубатенко. – В дальнейшем любая ортопедическая работа, которая будет выполнена, должна долго служить. Должна быть хорошая основа: обезболить, снять воспаление, пролечить каналы и т.д. – это и есть моя задача. Стараемся спасти каждый зуб до последнего – лучше длительное плановое лечение, чем удаление. Потому что дальше только имплантация, а это время и системное планирование, то есть именно то, чего у наших защитников на сегодняшний день нет. Поэтому полностью подстраиваемся под «график» военных.

– В нашем диспансере всегда действовали социальные программы, в частности, для участников боевых действий, – рассказывает врач-стоматолог Юрий Осташ. – То, что сейчас наши защитники могут пройти бесплатное лечение, – очень хорошо. Кто, как не мы, будет им помогать? Это наш долг.

Многие просто не знают о возможностях: почему военные не лечат зубы за государственные средства

Антон в 2020 году начал проходить срочную службу в Вооруженных силах, затем подписал контракт и до сих пор служит в Национальной гвардии. С начала полномасштабного вторжения вместе с побратимами охранял южные и восточные рубежи. Вот его мнение:

– Эта программа очень полезна, потому что не все могут позволить себе пройти полный курс лечения из-за нехватки средств. Жаль, что многие просто не знают о возможностях, которые предоставляет НСЗУ, в том числе и в стоматологии. Я, например, узнал случайно, мне рассказала фельдшер батальона. Я пришел в диспансер, меня сразу же записали на прием, и сейчас прохожу лечение. Почему так мало военных пользуются этой возможностью? Думаю, причина в том, что должно быть больше информации о бесплатных услугах. Просто рекламе никто не верит. Первое, что спрашивают военные, – а за что и сколько доплачивать? И здесь беда не в врачах или несовершенстве программы, а в менталитете людей. Мы с детства помним, что бесплатно – всегда немного дороже.

Сергей – одессит. В ВСУ служит с 2014 года, вступил в ряды добровольцем:

– Действующие военные, которые в основном находятся вблизи линии фронта и приезжают в отпуск, стараются все свободное время уделять семье: детям, жене, родителям. Отдохнуть. Конечно, о здоровье тоже нужно заботиться, но это время. Что такое протезирование? Это минимум два месяца лечения. У нас нет столько времени. Бывает, придешь, поставишь временную пломбу, и снова на несколько месяцев «на острова Херсонщины». Меня мои протезы дождались, но это заняло очень много времени.

Анатолий, военнослужащий ВСУ:

– О программе узнал от командира. Он привез из Одессы рекламные листовки. Сослуживцы не обратили на это внимания. Во-первых, там наша главная задача – выжить, а не зубы, во-вторых, мало кто верит в бесплатное протезирование. Однако у меня это реальная проблема, и очень давно. Жена уговорила попробовать, и я обратился в Областную стоматологическую клинику. Меня приняли сразу. Даже без очереди. Замечательные врачи. Но все лечение заняло очень много времени. Мало кто из военных может себе это позволить.

Владимир (имя вымышленное):

– На самом деле я очень хотел воспользоваться этой помощью. Но мне необходимо протезирование, а не просто пломба. Я получил зарплату и имею возможность оплатить себе импланты. Это не входит в программу. Поэтому я проконсультировался (бесплатно), но отказался. Буду лечиться за деньги, но надеюсь на лучшее качество.

Как найти медицинское учреждение, где предоставляют услуги зубопротезирования или плановые стоматологические услуги