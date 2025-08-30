Ключевые моменты:

Сегодня днем в Белгород-Днестровском районе произошло ДТП: автомобиль «Lexus» опрокинулся в кювет;

В аварии пострадала семья мэра Рени Игоря Плехова, погибла его мать;

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщают в областном управлении Нацполиции, автопроисшествие произошло на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника «Lexus» допустил выезд из проезжей части в кювет, где автомобиль опрокинулся.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, находившаяся на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, также находившийся в автомобиле, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Мужчина будет проверен на состояние опьянения», – сказано в сообщении правоохранителей.

Сообщается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС.

Полицейские устанавливают все происшествия ДТП, после чего ему будет дана правовая квалификация.

В то же время, источники издания «Думская» информируют, что в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а маленький сын получил перелом ключицы. Сам водитель тоже серьезно травмирован.

Подробности на данный момент не уточняются.

