Как забрать тёплые воспоминания с собой?

Когда Екатерина с мужем решили открыть семейное дело, они обратили внимание на простую вещь: мастеров в общине много, они создают невероятные вещи, но сувениров с символикой Болграда — нет. Так и возникла простая, но уникальная идея: сделать то, что турист сможет увезти с собой после посещения этого солнечного бессарабского края.

Дерево выбрали сразу — материал живой, тёплый, со своим характером.

Молодая пара купила лазерный гравировальный станок, фанеру — и погрузилась в эксперименты. Сначала начали делать ароматизаторы для автомобилей. Лазер вырезает небольшую форму и наносит надписи или изображения. Внутри — кусочек войлока, который удерживает аромат. Финальный этап — ручная прошивка шнурками.

Начало было непростым: методом проб и ошибок подбирали войлок, шнурки, морилки для дерева, разрабатывали тематику.

Сейчас ассортимент впечатляет и постоянно растёт. Это изделия с государственной, религиозной или бессарабской символикой, тематические наборы для военных — выбор действительно большой.

Предприниматели сотрудничают с Болградским городским советом — выполняют заказы на сувенирную продукцию для официальных делегаций. Есть заказы и от компаний, которые продвигают собственную продукцию.

Дальше — больше: начали делать из дерева филигранные шкатулки, а для детей — уникальные игрушки. А ещё магниты и брелоки с символикой города и на любую другую тематику.

Вокруг взрывы, а перед глазами — лицо любимой

Новое дело увлекло не только супругов. К рукоделию вскоре присоединились и две мамы — теперь это уже маленькая творческая команда.

– Мы постоянно ищем новые идеи, – рассказывает Екатерина. – Что-то подсматриваем в интернете, что-то придумываем сами. Сейчас, когда приближаются новогодние праздники, начали делать именные деревянные ёлочные игрушки. В детских садах их разбирают мгновенно — воспитатели и родители хотят подарить малышам что-то особенное.

Так же быстро на последний звонок разлетаются подарки для выпускников — брелоки с именами. Их заказывают классные руководители.

Работа над индивидуальными заказами часто превращается в знакомство с трогательными человеческими историями.

– Недавно сделали ароматизатор с фотографией влюблённой пары, – рассказывает мастерица. – Позже мы узнали, что этот подарок поехал на фронт. Девушка сделала его парню на годовщину знакомства. Представьте: боевая машина, вокруг взрывы, опасность, а перед глазами водителя — лицо любимой…

Создание сувениров — это творческий процесс. Здесь важна каждая мелочь. Даже флаконы ароматов, которые семья закупает в больших ёмкостях и разливает по 10 миллилитров. Для мужчин сейчас в моде статусный Versace Man, словно излучающий успех, для женщин — сладкие, яркие ароматы.

Как начать собственное дело с нуля?

Мы попросили Екатерину поделиться опытом: как действовать, чтобы открыть своё дело с нуля?

– Мой первый совет — делать то, что нравится, иначе просто опустишь руки, – говорит мастерица. – С детства я любила сувениры и всякие «милые штуки». А мой муж обожает новые гаджеты — так что мы идеально дополнили друг друга.

Второй совет — знать своего покупателя. Для нас это туристы, которые хотят увезти кусочек Болграда. Но не только они: мы делаем сувениры для всех возрастных категорий — от детей до пожилых людей.

Третий совет — не бояться вкладываться, иначе никак. Мы покупали оборудование в кредит.

Четвёртый важный шаг — найти каналы сбыта.

Сначала мы делали ставку на Instagram и группу в Viber. Создали страницу на «Эпицентре», продавали через специализированные сайты «Скриня» и «Шафа» — эти каналы не дали больших продаж, но они были. Всё изменил первый же ярмарок, куда нас пригласили. Мы выставили продукцию и были поражены спросом. С тех пор стараемся участвовать во всех ярмарках, фестивалях и культурных событиях. А со временем нас стало продвигать и сарафанное радио.

Ещё один способ привлечь внимание — мастер-классы. Недавно Екатерина и её мама Светлана Дикиджи участвовали в промотуре, организованном туристическим информационным центром «Болград»: они обучали всех желающих собственноручно собрать деревянный сувенир. Именно так мы и познакомились с Екатериной — за работой, среди дерева, запахов и маленьких историй, которые рождаются в их мастерской каждый день.

